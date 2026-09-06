ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج بالطرق الروحانية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الترويج للنشاط وجذب متابعين

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على تقديم العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالترويج لنشاطه عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع مصورة لجذب المزيد من المتابعين والترويج لخدماته.

تحقيق أرباح مالية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزته هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بممارسته النشاط على النحو المشار إليه، كما اعترف بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.