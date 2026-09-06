تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية في اضطراب حركة الطيران بمطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية دلهي، الجمعة، بعدما غمرت المياه أجزاء من محيط المطار، ما أدى إلى تحويل مسار 9 رحلات جوية إلى مطارات أخرى.

وأفادت تقارير هندية بأن الرحلات التسع جرى تحويل مسارها خلال الفترة بين الثالثة والنصف والرابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، بينها 4 رحلات إلى جايبور، و4 إلى لكناو، ورحلة واحدة إلى أحمد آباد، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراجع ظروف التشغيل في المطار.

وتسببت الأمطار في تراكم المياه على الطريق المؤدي إلى المطار وفي الساحة الأمامية، فيما أظهرت مشاهد من الموقع امتداد المياه إلى مناطق محيطة بالمباني، قبل أن تعلن إدارة مطار دلهي إزالة المياه المتراكمة والعمل على إعادة حركة التشغيل إلى طبيعتها.

ولم تقتصر تداعيات الطقس السيئ على الرحلات التي جرى تحويل مسارها، إذ تأخرت أكثر من 400 رحلة في مطار دلهي خلال اليوم نفسه، بحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام هندية، فيما أصدرت شركات طيران تحذيرات للمسافرين ودعتهم إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وسجل مطار بالام، القريب من مطار أنديرا غاندي، 72.2 ملليمتر من الأمطار خلال ثلاث ساعات بين الثانية والنصف والخامسة والنصف مساءً، وهي أعلى كمية مسجلة في دلهي خلال تلك الفترة، بينما بلغت سرعة الرياح خلال عاصفة مفاجئة 76 كيلومترًا في الساعة، وانخفضت الرؤية إلى نحو 600 متر.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرًا أحمر من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في أجزاء من دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية، مع توقع استمرار الاضطرابات الجوية خلال السبت، قبل تراجع حدة الأمطار اعتبارًا من الأحد.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت تواجه فيه دلهي سنويًا تحديات كبيرة خلال موسم الرياح الموسمية، إذ تؤدي الأمطار الغزيرة في كثير من الأحيان إلى تجمع المياه وتعطيل حركة المرور والنقل، كما تفرض الظروف الجوية القاسية ضغوطًا إضافية على عمليات الإقلاع والهبوط، خصوصًا مع انخفاض الرؤية واشتداد الرياح.

ويُعد مطار أنديرا غاندي الدولي البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة الهندية ومن أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد، ولذلك فإن أي اضطراب في عملياته يمكن أن يمتد سريعًا إلى شبكة الرحلات الداخلية والدولية، ويتسبب في تأخيرات وتحويلات واسعة النطاق.