أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع الظهير الأيمن سعيد باعطية، قادماً من صفوف الفتح، بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح كما أعلنت «عكاظ» عبر منصة إكس بتاريخ 4 سبتمبر، ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.



ويمتد عقد باعطية مع الأهلي لمدة 3 مواسم، ليعود اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى النادي الذي شهد بداياته الكروية، إذ سبق له التدرج في الفئات السنية بالأهلي، قبل انتقاله إلى الأنصار ثم جدة، وصولاً إلى الفتح.



وجاء تحرك الأهلي لضم باعطية بهدف تعزيز مركز الظهير الأيمن وإضافة خيار محلي جديد للجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل تعدد الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق خلال الموسم الحالي.



ويملك باعطية تجربة جيدة مع الفتح منذ انتقاله إلى صفوفه، إذ خاض 95 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع 3 أهداف. وخلال موسم 2025-2026 تحديداً شارك في 34 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 2766 دقيقة، وسجل هدفاً وصنع آخر.



أما في الموسم الحالي 2026-2027 فشارك باعطية أساسياً في أول 3 مباريات بالدوري، ولعب 254 دقيقة قبل انتقاله إلى الأهلي. ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاماً، إذ ولد في 23 سبتمبر 2000، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.



وتُمثل الصفقة عودة باعطية إلى «البيت الأهلاوي» من بوابة الفريق الأول، بعد سنوات من مغادرته الفئات السنية وخوضه عدة تجارب محلية، على أن يبدأ مرحلة جديدة بقميص الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم.