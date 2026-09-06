أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن أكثر من 9 ملايين برميل من النفط تُنقل يومياً عبر مضيق هرمز. وقال رايت لقناة ABC: «البحرية الأمريكية تفوز بالمعركة في مضيق هرمز».

وأضاف: «إن إدارة ترمب قد لا تتوصل إلى اتفاق نووي مع النظام الإيراني، وقد لا يكون هناك اتفاق نووي، قد يكون الأمر ببساطة تدمير قدراتهم على القيام بذلك».

إنجاز المهمة

وأكد وزير الطاقة أن الاتفاق النووي مع إيران «قد ينتظر الإدارة القادمة». وصرح رايت بأن على الولايات المتحدة تدمير القدرات النووية الإيرانية، قائلاً: «إن القوات الأمريكية تُضعف قدرتها على تطوير أسلحة نووية، وفي نهاية المطاف، على إيصالها إذا ما تمكنت من تطويرها». وأضاف: «هذا ليس بالأمر الهين، لكن الولايات المتحدة ستنجز المهمة. وسنعمل بالتعاون مع حلفائنا في المنطقة».

تدمير القدرات النووية

ودخل الصراع في الشرق الأوسط شهره السابع، دون أي مؤشر على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأعمال العدائية العسكرية وكبح برنامج إيران النووي. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا الحرب في أواخر فبراير الماضي، حيث صرّح الرئيس ترمب ومسؤولون في إدارته بأن الهدف هو تدمير القدرات النووية الإيرانية