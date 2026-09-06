قررت محكمة جنايات دمنهور بجمهورية مصر العربية، الدائرة 13، برئاسة المستشار إيهاب السعدني، تأجيل جلسات محاكمة 26 متهمًا في واقعة قتل شخصين من أبناء العمومة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وذلك على خلفية طلب رد هيئة المحكمة.

وأعلن رئيس الدائرة خلال جلسة اليوم، تقدم هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب رد هيئة المحكمة، وجرى تحديد جلسة 10 سبتمبر الجاري لنظر طلب الرد وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

الانتقام في خصومة ثأرية سابقة

وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2025، عندما تربص المتهمون بالمجني عليهما أثناء خروجهما من حفل زفاف، بدافع الانتقام على خلفية خصومة ثأرية سابقة، وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية من بنادق آلية وطبنجات تجاههما، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصاباتهما النارية، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

تخطيط مسبق للجريمة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وجود تخطيط مسبق للجريمة، حيث جرى تكليف أحد المتهمين برصد تحركات المجني عليهما، بينما تواجد آخرون بمسرح الجريمة لتأمين طريق الهروب ودعم منفذي الواقعة.

وتضمنت التحقيقات اتهامات لباقي المتهمين بالمشاركة في التحريض وتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب الجريمة.