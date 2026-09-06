يرى المستشار القانوني الدكتور عثمان عبدالوهاب عثمان، أن تصريح لاعب النصر البرتغالي جواو فيليكس «سأفضح هذا الدوري»، يفتح الباب أمام مساءلة تأديبية محتملة، وفقاً للتكييف القانوني للعبارة وما تقرره الجهات القضائية الرياضية المختصة في ضوء لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لعام 2025.

وجاء تصريح فيليكس، في مقطع فيديو موثق تداولته منصات إخبارية عقب مباراة الاتحاد والنصر، التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ليثير نقاشاً بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتصريحات التي يمكن أن تندرج ضمن المخالفات التأديبية.

الإساءة الإعلامية..

العقوبة قد تصل إلى الإيقاف عاماً

وأوضح عثمان، أن المادة 50 المتعلقة بالإساءة الإعلامية تضع مستويات مختلفة للعقوبة بحسب جسامة التصريح وتكييفه؛ إذ قد تصل الغرامة إلى 80 ألف ريال إذا اعتُبرت العبارة إساءة مباشرة إلى الاتحاد أو لجانه أو موظفيه، وفقاً للفقرة الثالثة.

وأضاف، أن العقوبة قد تصل إلى غرامة قدرها 100 ألف ريال، إذا ثبت أن التصريح يندرج ضمن إثارة الرأي العام أو استخدام عبارات منافية للأخلاق الرياضية، وفق الفقرة الرابعة.

وأشار إلى أنه في حال تكييف العبارة باعتبارها من قبيل التجريح أو الاتهام الجسيم، فإن الفقرة الخامسة تفتح المجال لعقوبة تصل إلى الإيقاف لمدة عام، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، إلى جانب العقوبات التبعية الواردة في المادتين 10 و11.

«واجب الولاء»..

غرامة لا تقل عن 50 ألفاً

ولفت المستشار القانوني إلى أن المادة (81)، المتعلقة بواجب الولاء، تحظر في فقرتها الأولى الإدلاء بتصريحات علنية تمس اعتبار الاتحاد أو تسيء إلى أي طرف في سياق المنافسات.

وبحسب عثمان، فإن مخالفة هذه المادة تستوجب غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، مع منح الجهات القضائية الرياضية صلاحية فرض تدابير وعقوبات إضافية وفقاً للفقرة الثانية.

النزاهة وصورة كرة القدم

وفي ما يتعلق بالمادة (83)، أوضح عثمان، أن الفقرتين الثانية والثالثة تُحملان أطراف اللعبة مسؤولية المحافظة على مكانة الاتحاد وصورته، والامتناع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بسمعة كرة القدم والرياضة في المملكة.

وأضاف، أن الفقرة الخامسة تقرر غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على المخالف.

التكييف القانوني يحسم العقوبة

وخلص المستشار القانوني الدكتور عثمان عبدالوهاب عثمان، إلى أن إطلاق عبارات تحمل تشكيكاً مفتوحاً قد يضع صاحبها تحت طائلة نصوص لائحة الانضباط والأخلاق، مشدداً على أن تحديد المخالفة والعقوبة يظل مرتبطاً بتكييف العبارة وسياقها وتقدير الجهات القضائية الرياضية المختصة.

وأكد، أن هذه النصوص تستهدف حماية المنظومة الرياضية من التجني والإساءة في الخطاب الإعلامي، بما يستوجب من أطراف المنافسات ضبط تصريحاتهم العامة وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، مضيفاً أهمية التوعية باللوائح وعدم مخالفتها.