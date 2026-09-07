ليلة رعب في سمنان.. 150 إيرانياً يهاجمون سكن الطلاب العراقيين

تحول سكن طلابي في مدينة سمنان الإيرانية إلى ساحة محاصرة بالعنف، بعدما بدأت الأحداث بمحاولة شخصين إيرانيين في حالة سكر شديدة اقتحام المقر المخصص للطلبة العراقيين، قبل أن يتصدى لهما الطلاب ويطردوهما لحماية المبنى.

لكن الموقف سرعان ما انفجر بشكل غير متوقع، إذ عاد الشخصان برفقة حشد غاضب يضم نحو 150 شخصاً اقتحموا محيط السكن. وتسبب الهجوم في تهشيم زجاج المبنى وإلحاق أضرار بالغة بالممتلكات ونهب مقتنيات الطلاب الشخصية، فضلاً عن إصابة عدد من الطلاب العراقيين بجروح أثناء محاولتهم الاستبسال في مواجهة المعتدين والتحصن لحماية أنفسهم ومسكنهم.

وتطورت المواجهات لتجبر إدارة جامعة سمنان والشرطة الإيرانية على التدخل السريع للسيطرة على الموقف، حيث جرى استدعاء حافلات لنقل الطلبة العراقيين تحت حراسة مشددة إلى موقع آمن. وفيما تناقلت وسائل إعلام عراقية وعربية صور ومقاطع وشهادات توثق الأحداث، يسيطر الصمت التام على الجهات الرسمية دون إصدار أي بيان يوضح ملابسات الحادثة.