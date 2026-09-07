ربطت وزارة التعليم الإجازات المرضية بمنصة «صحة» في خدمة تتيح نقل بيانات الإجازات المرضية الصادرة والمعتمدة من المنشأة الصحية إلى نظام «فارس» آلياً، دون الحاجة إلى إرفاق مستند الإجازة المرضية.

وبينت الوزارة أن «صحة» منصة إلكترونية وطنية تابعة لوزارة الصحة، تتيح إصدار الإجازات المرضية، والتحقق منها إلكترونياً، وربط بياناتها بالجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز موثوقية الإجازات المرضية وتتيح انعكاس بيانات الإجازات المرضية إلكترونياً من منصة (صحة) إلى نظام فارس، بعد إصدارها واعتمادها من المنشأة الصحية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع موثوقية بيانات الإجازات.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى نظام فارس، واختيار (صلاحية الخدمة الذاتية للموظف)، ثم (الإجازات)، واختيار (إجازة مرضية)، وإدخال رمز الخدمة (رقم التقرير الطبي)، لتظهر بيانات الإجازة المرضية: تاريخ بدايتها ونهايتها ولا يتطلب تسجيل الإجازة إرفاق التقرير الطبي ولا يلزم الموظف رفع تقرير الإجازة المرضية يدوياً. ونبهت الوزارة إلى أنه في حال عدم ظهور الإجازة المرضية يتم التحقق من صحة رمز الخدمة (رقم التقرير)، وتاريخ بداية الإجازة ونهايتها، ومطابقتها للبيانات المسجلة، ثم إعادة المحاولة، وفي حال استمرار المشكلة يتم رفع تذكرة عبر الدعم الموحد.

وأوضحت أنه لا يمكن تعديل بيانات الإجازة المرضية في نظام فارس وأي تعديل عليها يتم من خلال الجهة الصحية التي أصدرت الإجازة ولا يعني ظهور الإجازة في «فارس» اعتمادها تلقائياً، إذ يتم اعتمادها بعد التحقق من توافقها مع اللوائح والأنظمة، والإطار التنظيمي للإجازات المعتمد ويمكن تسجيل أكثر من إجازة وفقاً للتقارير الصادرة من منصة (صحة)، والفترات المحددة فيها، بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة المعتمدة.

كيف تعالج الاجازات المتداخلة ؟

شارت الوزارة إلى أنه تتم معالجة الإجازات المتداخلة وفق نوع الإجازة، والفترة المحددة لها، بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة المعتمدة ولا يشترط استخدام كامل الأيام المحددة في تقرير الإجازة ويمكن تسجيل عدد أيام أقل على أن تكون الأيام المطلوبة ضمن الفترة المحددة في تقرير الإجازة ولا يمكن الاستفادة من الأيام المتبقية في الإجازة المرضية في وقت لاحق، نظراً لارتباط الإجازة بالمدة المحددة في التقرير الطبي المعتمد، ولا يُعتد بالأيام غير المستخدمة بعد انتهاء المدة.