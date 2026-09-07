لم تعد الألوان المبهجة حكراً على الديكور الداخلي، بل انتقلت بقوة إلى عالم الأزياء والإكسسوارات، ضمن توجه يُعرف بـ Dopamine Style، حيث تتحول الألوان والطبعات والتفاصيل الجريئة إلى وسيلة للتعبير عن الشخصية وإضفاء طابع أكثر مرحاً على الحياة اليومية. وقد ارتبط «Dopamine Décor» أساساً بالابتعاد عن المساحات المحايدة والاعتماد على الألوان القوية والأنماط المرحة والقطع التي تمنح المكان شخصية خاصة.

وفي الموضة، يأخذ الاتجاه شكلاً أكثر جرأة؛ فموسم خريف وشتاء 2026 يشهد حضوراً لافتاً للأزرق الكهربائي، والأحمر الحيوي، والبنفسجي الملكي، والأصفر الزبدي، والخوخي والفيروزي، لتكسر هذه الدرجات الصورة التقليدية لألوان الخريف الهادئة.

ولا تتوقف الحكاية عند الملابس، فالإكسسوارات أصبحت المساحة المثالية لتجربة هذا الاتجاه؛ من الحقائب الملونة والتصاميم غير التقليدية، إلى المجوهرات المرحة والبروشات والأحزمة اللافتة والنظارات ذات التصاميم الجريئة. وتشير اتجاهات إكسسوارات خريف 2026 إلى حضور قوي للقطع التي تمنح الإطلالة شخصية واضحة، بدلاً من الاكتفاء بالتصاميم الكلاسيكية.