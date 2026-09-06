مع الانتقال إلى موسم الخريف، تشهد خريطة العطور تحولاً واضحاً نحو التركيبات الدافئة، الغنية والحسية، مع حضور قوي للخشب والعنبر والجلد والفانيلا والتوابل. وبدلاً من الروائح السكرية المباشرة، تتجه الصيحات الجديدة إلى تركيبات أكثر تعقيداً تجمع الحلاوة بالعمق والدخان والتوابل.

وتبرز الفانيلا مجدداً كأحد أبرز مكونات الموسم، لكن بصورة أكثر نضجاً؛ إذ تُمزج مع الأخشاب والتوابل والمسك بدلاً من تقديمها كعنصر حلو منفرد. كما يواصل العنبر وخشب الصندل والجلد حضورهم في العطور المخصصة للأجواء الباردة، ليمنحوا العطر طابعاً دافئاً وفاخراً.

وفي مفاجأة الموسم، يبرز التين كواحد من المكونات التي تتجه بقوة إلى واجهة المشهد العطري. وتكمن جاذبيته في قدرته على تقديم أكثر من شخصية؛ فقد يأتي بطابع فاكهي كريمي، أو أخضر وخشبي، بحسب الجزء المستخدم منه والمكونات المصاحبة له.

كما تحافظ روائح الشاي على حضورها، خصوصاً التركيبات المستوحاة من الشاي الأسود والأخضر والأبيض. وتمنح هذه الروائح إحساساً هادئاً وأنيقاً، إذ تمزج أوراق الشاي مع الحمضيات أو التوابل أو الأخشاب والمسك، لتناسب من تبحث عن عطر خريفي أقل حلاوة وأكثر رقياً.

أما الاتجاه الأحدث، فيتمثل في ما يمكن وصفه بـ«العطور المريحة»؛ روائح تستحضر أجواء الخريف من خلال الفانيلا والتوابل والأخشاب والمسك، وتتحول من مجرد عطر شخصي إلى جزء من تجربة موسمية كاملة تشمل الشموع والعطور المنزلية ومنتجات العناية المعطرة.