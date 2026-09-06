يبدو أن الخريف القادم لن يكون حكراً على الدرجات التقليدية الداكنة؛ إذ يبرز البنفسجي الملكي كواحد من أقوى ألوان موسم خريف وشتاء 2026، ليمنح الإطلالات الموسمية جرعة من الفخامة والجرأة بعيداً عن الألوان المحايدة المعتادة. وقد ظهر اللون بدرجات متعددة، من البنفسجي المشبع إلى الـAubergine والأرجواني الداكن، ضمن مجموعات عدد من دور الأزياء العالمية.

وعلى منصات العروض، قدمت دور مثل Celine وLoewe وBalenciaga وMugler البنفسجي كعنصر أساسي في مجموعاتها لخريف وشتاء 2026، فيما ظهر على المعاطف والفساتين والملابس المحبوكة وحتى الإكسسوارات.

ولا يقتصر الاتجاه على الإطلالات الكاملة؛ إذ يمكن اعتماد البنفسجي كلون أساسي في المعطف أو الفستان، أو إدخاله بلمسات صغيرة من خلال الحقيبة أو الحذاء أو الإكسسوارات. كما يقترح خبراء الموضة تنسيقه مع الدنيم الداكن أو الدرجات الحيادية للحصول على إطلالة أكثر توازناً.

وفي اتجاه أكثر جرأة، يعود تنسيق البنفسجي مع الأحمر إلى الواجهة، في مزيج مستوحى من أزياء الثمانينيات، ويمنح الجمع بين اللونين الإطلالة طابعاً درامياً ولافتاً، يناسب توجه الموسم نحو الألوان القوية والتنسيقات غير التقليدية.