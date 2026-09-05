في أول ظهور رسمي عقب زفافها من أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، خطفت الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز الأضواء العالمية على السجادة الحمراء بمهرجان البندقية السينمائي الدولي، بإطلالة جمعت بين البساطة الساحرة والفخامة الأسطورية.

وعلى هامش العرض الأول لفيلم Mr. Nelson, Did You Kill People?، أطلت العروس الجديدة (32 عاماً) ببدلة نسائية باللون الكحلي، لكن المفاجأة التي أذهلت الحضور والمصورين كانت في العرض الماسي الخيالي الذي تزينت به من دار «شوبارد» (Chopard) الفاخرة، حيث ارتدت عقداً مزدوج الطبقات تتوسطه ماسة ضخمة نادرة، إلى جانب أقراط وخواتم ساحرة.

وكشفت التقارير عن أرقام مرعبة تحيط بهذه الإطلالة الملكية، إذ تجاوز مجموع الأحجار الكريمة التي ظهرت بها جورجينا أكثر من 250 قيراطاً من الماس الخالص تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات، لتتحول السجادة الحمراء إلى ساحة استعراض حية للرفاهية التي تعيشها عقب زواجها التاريخي.

ويأتي هذا الحضور الاستثنائي كأول تدشين رسمي لنشاط جورجينا بعد حفل الزفاف الذي كان بعيداً عن صخب الإعلام، ليثبت الثنائي مجدداً أنهما الرقم الأصعب والأكثر متابعة وتأثيراً في عالم المشاهير حول العالم.