بعد سنوات من ارتباطه بتجعيدات الثمانينات القوية، يعود بيرم الشعر (Perm) إلى الواجهة من جديد، لكن بنسخة أكثر نعومة وطبيعية. فبدلاً من الخصلات الحلزونية الضيقة، تتجه الصيحات الحالية نحو التموجات الخفيفة، والحجم الطبيعي، والملمس العفوي الذي يمنح الشعر مظهراً وكأنه مموج بشكل طبيعي.

ويعتمد البيرم العصري على تقنيات وأحجام مختلفة من الرولات للحصول على النتيجة المطلوبة، بدءاً من تموجات Beach Waves وصولاً إلى إضافة كثافة عند الجذور أو تحديد الخصلات. كما برزت تقنية Invisible Perm، التي تهدف إلى منح الشعر حركة وحجماً دون أن يبدو واضحاً أنه خضع لمعالجة كيميائية.

وتأتي عودة البيرم بالتزامن مع اتجاه جمالي أوسع في 2026 نحو تصفيفات منخفضة المجهود، تمنح الشعر شكلاً مرتباً وطبيعياً في الوقت نفسه، وهو ما جعل التموجات والملمس الطبيعي من أبرز اتجاهات الشعر لهذا العام.

ورغم جاذبية الاتجاه، يبقى البيرم معالجة كيميائية تغيّر بنية الشعرة، لذلك تحتاج إلى تقييم حالة الشعر، خصوصاً إذا كان مصبوغاً أو مفرغ اللون أو خضع لمعالجات كيميائية أخرى، قبل الإقدام عليه.