رغم الحضور القوي للألوان الجريئة على منصات خريف 2026، من البنفسجي الملكي إلى الأزرق الكوبالت والدرجات الحيوية، يثبت الأبيض والأسود مرة أخرى أنهما من أكثر الثنائيات أناقة وقدرة على مواكبة تغير المواسم. ووفقاً لـ«Vogue»، برزت الإطلالات التي تجمع اللونين كخيار مثالي للانتقال من أجواء الصيف إلى الخريف، بفضل بساطتها وسهولة تنسيقها.

ولا تأتي العودة هذه المرة بصورة تقليدية؛ إذ تعتمد الإطلالات على التلاعب بالخامات والتفاصيل، مثل الدانتيل، الريش، الشراريب والأحزمة اللافتة، إلى جانب القصات الانسيابية والقطع المفصلة. كما ظهرت الإطلالات الأحادية اللون بقوة، مع الاعتماد على الإكسسوارات sculptural لإضافة لمسة عصرية.

ويمنح هذا الاتجاه مساحة واسعة للتجربة، فبدل الاكتفاء بقميص أبيض وبنطال أسود، يمكن تنسيق تنورة بيضاء انسيابية مع قطعة علوية سوداء، أو بدلة سوداء مع إكسسوارات بيضاء، أو دمج خامات مختلفة باللونين لإطلالة أكثر ثراءً.