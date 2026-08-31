تشهد الموضة والجمال في 2026 عودة لافتة إلى ترند الـBedazzling، الذي يقوم على تزيين الملابس والإكسسوارات والأغراض اليومية بالكريستالات والفصوص اللامعة، في استعادة واضحة لجماليات حقبة الألفينات والـY2K. ولم تعد الصيحة مقتصرة على الملابس، إذ امتدت إلى حقائب اليد، أغطية الهواتف، أكواب القهوة، أدوات التجميل وحتى أظافر اليدين، مع اعتماد أسلوب أكثر جرأة ووضوحًا في استخدام الأحجار والزخارف البراقة.

وتعكس هذه الهبة تحولًا عن سنوات سيطرة البساطة والـ«Quiet Luxury»، لصالح أسلوب أكثر مرحًا وتعبيرًا عن الشخصية، إذ أصبح تزيين القطع بالأحجار وسيلة لإضفاء طابع شخصي ومميز عليها.

كما يشهد الرجال حضورًا متزايدًا للترند، مع ظهور القمصان والسترات والأحذية المرصعة بالكريستالات في أزياء الشارع.