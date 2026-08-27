خطفت النجمتان ساندرا بولوك ونيكول كيدمان الأنظار خلال العرض الأوروبي لفيلم Practical Magic 2 في لندن، في أولى محطات الجولة الترويجية للجزء الثاني من الفيلم الشهير، بعد نحو ثلاثة عقود على ظهورهما معاً في العمل الأصلي.

اختارت ساندرا بولوك إطلالة جريئة من Givenchy ضمن مجموعة خريف وشتاء 2026، جاءت بطبعة جلد النمر مع تصميم مكشوف الكتفين وقصة مشدّة عند الخصر، فيما أضافت التنورة الضخمة المزينة بعقدة كبيرة وشق مرتفع لمسة درامية لافتة. وأكملت إطلالتها بحذاء أسود ومجوهرات ذهبية من Jessica McCormack، مع تسريحة شعر مموجة ومكياج ناعم.

أما نيكول كيدمان فاتجهت إلى الأناقة الحالمة بفستان مخصص من Chanel بتوقيع المصمم ماتيو بلازي.

جاء الفستان بدرجات الأزرق الجليدي ومغطى بالكامل بالترتر، مع سلاسل ذهبية متدلية حول منطقة الصدر والذراعين وشق مرتفع على الساق، نسقته مع صندل ذهبي ومجوهرات متناسقة. ورغم اختلاف الأسلوبين، بدت الإطلالتان متناغمتين من حيث الجرأة والفخامة؛ فساندرا قدمت نسخة أكثر قوة ودرامية، بينما اختارت نيكول مظهراً أكثر نعومة وبريقاً، لتؤكدا أن العودة المرتقبة للأختين الساحرتين لا تقتصر على الشاشة فقط، بل امتدت إلى السجادة الحمراء أيضاً.