يبدو أن طبعة التمويه تعود بقوة إلى مشهد الموضة في 2026، لكن بعيداً عن شكلها العسكري التقليدي. فقد ظهرت هايلي بيبر أخيراً بإطلالة سباحة بطبعة التمويه خلال إجازتها الصيفية، لتمنح النقشة طابعاً أكثر عصرية وجرأة.

ولا تتوقف عودة التمويه عند ملابس البحر؛ إذ بدأت النقشة بالظهور مجدداً في السراويل والقطع اليومية والأزياء المستوحاة من أجواء الشارع، ضمن موجة أوسع من عودة صيحات الألفينات إلى الواجهة.

وتكمن جاذبية الصيحة الجديدة في إمكانية تنسيقها بطريقة أنثوية بعيداً عن المظهر العسكري؛ فبدل ارتدائها في إطلالة كاملة، يمكن اعتمادها في قطعة واحدة مثل بنطال، حقيبة أو حتى ملابس السباحة، ودمجها مع قطع بسيطة بألوان محايدة. وبإطلالة هايلي، يتحول التمويه من نقشة عملية إلى عنصر جريء في إطلالات الصيف، في تأكيد جديد على أن صيحات الماضي تعود دائماً لكن بتفسيرات أكثر عصرية.