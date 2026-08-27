تسلّمت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير شهادة مشروع الامتثال للسلامة الإسعافية، من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي، وذلك بعد استيفاء الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية المعايير والمتطلبات المعتمدة للمشروع.

ويأتي حصول الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على شهادة الامتثال للسلامة الإسعافية في إطار حرصها على تعزيز منظومة السلامة في بيئة العمل، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الإسعافية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لمنسوبي التعليم، وفق أعلى المعايير والممارسات المعتمدة في مجال السلامة والإسعاف.

ويعكس المشروع مستوى التكامل والتنسيق بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، في دعم إجراءات السلامة الإسعافية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستجابة السريعة والفعّالة للحالات الطارئة، إلى جانب رفع كفاءة التعامل مع الحالات الإسعافية داخل المنشآت، كما أن استيفاء متطلبات المشروع يأتي امتداداً للجهود المستمرة في تطوير وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستويات السلامة والوقاية، بما يرسخ ثقافة السلامة والاستجابة للطوارئ لدى المنسوبين.

كما يأتي الحصول على الشهادة اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة في الأماكن العامة ومقرات العمل، وما تتضمنه من توجهات نحو تعزيز مستويات السلامة والوقاية، ورفع جاهزية الجهات والمنشآت للتعامل مع المخاطر والحالات الطارئة، بما يدعم جودة الحياة ويعزز سلامة الأفراد.

وتؤكد هذه الخطوة مواصلة تعليم الشرقية العمل على تطوير منظومة السلامة في منشآتها الإدارية والتعليمية، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات السياسات الوطنية، وتهيئة بيئة تتوافر فيها متطلبات السلامة والحماية، وتدعم استمرارية العمل في بيئة آمنة ومستقرة.