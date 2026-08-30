تواصل البلوزة البيضاء حضورها القوي من الصيف إلى خريف 2026، لكن بنسخة أكثر أنوثة ورومانسية، مع تفاصيل مثل الكشكش، الدانتيل، التطريز والأكمام المنفوخة. وظهرت النجمات، من بينهن ريز ويذرسبون وهيلين ميرين وكايتي هولمز، بإطلالات اعتمدت عليها، لتؤكد عودة هذا الأسلوب إلى الواجهة.

ويمكن تنسيقها بسهولة مع الجينز الواسع أو التنورة الميدي، وإضافة جاكيت أو كارديغان وحذاء لوفر للحصول على إطلالة خريفية أنيقة كما يلفت هذا الاتجاه الأنظار لسهولة اعتماده في الإطلالات اليومية، إذ تمنح التفاصيل الناعمة للبلوزة لمسة أنثوية دون مبالغة، بينما يمكن تغيير طابعها بالكامل بحسب التنسيق، من إطلالة كاجوال مع الجينز إلى إطلالة أكثر أناقة مع تنورة أو بنطال بقصة رسمية.