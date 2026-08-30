مرة ثانية تثبت ريهانا أن إطلالاتها قادرة على تحويل القطع غير التقليدية إلى حديث للموضة. فقد ظهرت النجمة أخيرًا في باريس بإطلالة لافتة اعتمدت على قطعة هجينة تجمع بين الجينز والتنورة، وأطلقت عليها منصات الموضة اسم «Skean»، في دمج بين كلمتي Skirt وJean. القطعة عبارة عن بنطال جينز تقليدي، لكن أضيف إليه جزء طويل يشبه التنورة يمتد من إحدى الساقين، ليمنح التصميم شكلًا غير متماثل ومختلفًا عن الجينز المعتاد.

واختارت ريهانا تنسيقه مع هودي أسود بسيط، وحقيبة Dior، وحذاء رياضي من Miu Miu بطبعة جلد الثعبان، لتترك القطعة نفسها تتصدر الإطلالة. ولا تبدو الفكرة مجرد تجربة عابرة من ريهانا؛ إذ تأتي ضمن توجه أوسع في أزياء خريف 2026 لإعادة ابتكار الدنيم بأشكال غير مألوفة.

فقد ظهرت على منصات عروض الأزياء تصاميم تتلاعب بالشكل التقليدي للجينز، من القطع المزينة إلى التصاميم الهجينة والقصّات غير المتوقعة. ويعيد الـ«Skean» كذلك إحياء اتجاه ارتداء التنورة فوق البنطال، وهو ترند ظهر بقوة في فترات سابقة وعاد أخيرًا إلى منصات العرض وإطلالات الشارع، لكن النسخة الجديدة تختصر القطعتين في تصميم واحد بدل ارتدائهما بشكل منفصل.