خطفت باميلا أندرسون الأنظار خلال مشاركتها في حفل amfAR Gala Venezia 2026، الذي أُقيم مساء (الأحد) 6 سبتمبر في فندق Hilton Molino Stucky بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

اختارت أندرسون إطلالة جريئة بلون البرتقالي الزاهي، من فستان ساتان طويل بتصميم بسيط وأنيق، تميّز بفتحة صدر مستقيمة وحمالات رفيعة، ونسّقته مع شال طويل من الخامة واللون نفسيهما، امتد خلفها ليمنح الإطلالة حضوراً درامياً. وأشارت تقارير الموضة إلى أن الإطلالة من تصميم Calvin Klein، فيما جاء اختيار البرتقالي متناغماً مع رمزية الشجاعة المرتبطة بالتكريم الذي حصلت عليه تلك الليلة.

ولم يكن اللون وحده محور الإطلالة؛ إذ واصلت أندرسون اعتماد نهجها الجمالي الطبيعي، وظهرت بوجه شبه خالٍ من المكياج، مكتفية بتسريحة شعر شقراء قصيرة بتفاصيل مستوحاة من هوليوود القديمة، ما خلق توازناً لافتاً بين بساطة الجمال وقوة اللون.

وجاء حضورها مناسبةً لتكريمها بجائزة amfAR Award of Courage تقديراً لالتزامها بالعمل الخيري ودعمها المستمر لجهود مكافحة الإيدز.

ويُعد حفل amfAR من أبرز الفعاليات الخيرية المصاحبة لمهرجان فينيسيا، حيث يهدف إلى جمع التبرعات ودعم الأبحاث الطبية المتعلقة بفايروس نقص المناعة البشرية والإيدز.