رحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم (الإثنين)، بـ«المبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل»، مؤكداً أن لبنان مع التجديد للقوة الدولية في الجنوب التي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتسهيل ذلك.

وشدد عون خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرارد دارمانين اليوم بحضور وزير العدل عادل نصار، أن «ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية وقتل أبرياء وأطفال ونساء وتدمير وحرق منازل وجرف ممتلكات جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة وهي تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل».

وأوضح عون أنه سيزور الأسبوع القادم باريس «للمشاركة إلى جانب الرئيس ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبحث موضوع القوة الدولية في الجنوب».

بدوره، أثنى وزير العدل الفرنسي على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات ولاسيما إلغاء عقوبة الإعدام.

وقال: «يمكن للبنان الاعتماد دائماً على فرنسا ومستمرون في التعاون مع وزارة العدل اللبنانية ومواكبة لبنان في المسار الإصلاحي الشجاع الذي اختاره لاسيما وأن تطبيق هذا المسار هو شرط أساسي من أجل تحقيق استقلال لبنان وسيادته».