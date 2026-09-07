احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بطرح ألبومها الجديد «الألبوم السوري»، الذي وصل إلى الجمهور اليوم، بعد سنوات من التحضير والعمل، كاشفة تفاصيل اللحظات الأولى التي عاشتها عقب خروج المشروع إلى النور.

وشاركت أصالة جمهورها جانباً من فرحتها العفوية بالألبوم، موضحة أنها خرجت للمشي برفقة عدد من جاراتها، إلا أن حماسها لم يمنعها من الركض، بعدما أخبرتهن بسعادة أن الألبوم أصبح متاحاً للاستماع.

سنوات من التحضير

وأكدت أصالة أن «الألبوم السوري» يمثل تجربة فنية ووجدانية خاصة بالنسبة لها، إذ أمضت وقتاً طويلاً في التفكير والتعديل وإعادة ترتيب تفاصيل الأغنيات، حتى وصلت إلى الصورة التي أرادتها للمشروع.

وأوضحت، في منشور عبر منصة «X»، أن كل أغنية في الألبوم قادتها إلى شخصية مختلفة لامرأة سورية من إحدى المحافظات، ما جعلها تشعر بأنها عاشت حيوات متعددة خلال مراحل إعداد العمل.

رسالة إلى الجمهور

وبالتزامن مع طرح الألبوم، أعربت أصالة عن أملها في أن تحمل أغنياته للمستمعين ذكريات جميلة، موجهة الشكر إلى زوجها فائق حسن، وشقيقها أنس نصري، وفريق العمل وأصدقائها وأبنائها، تقديراً لدعمهم ومساندتهم لها طوال فترة التحضير.

واختارت أصالة أن تعيش لحظة الاستماع إلى الألبوم مع جمهورها، فانطلقت بسيارتها للاستماع إلى أغنياته، معربة عن أمنيتها بأن يحمل العمل الخير والفرح إلى سورية وأهلها، قائلة: «يا رب يكون فيه كل الخير لكل حارة من حارات سورية العظيمة، والخير ببلادي يعم، والفرح يكبر، ونشوف بكره أحلى».

14 أغنية سورية

«الألبوم السوري» تجربة تستعيد من خلالها أصالة نصري عدداً من الأغنيات المستوحاة من التراث الشعبي السوري، مع إبراز التنوع الموسيقي والثقافي بين المناطق والمحافظات السورية.

ويضم الألبوم 14 أغنية، من بينها «طولوا»، و«الريف الشامي»، و«ع الروزانا»، و«على دلعونا»، و«محبوب قلبك»، و«أم عريس»، و«عرب الشرقية»، إلى جانب عدد من الأغنيات الأخرى.