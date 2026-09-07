انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله حمد حميد البلادي، وصلي عليه أمس(الأحد) عقب صلاة العصر في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر بقيع الغردق بالمدينة المنورة.

ويتقبل العزاء في منزل الفقيد يومي (الإثنين والثلاثاء) في حي الواحة بجدة.