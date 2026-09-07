انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله حمد حميد البلادي، وصلي عليه أمس(الأحد) عقب صلاة العصر في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر بقيع الغردق بالمدينة المنورة.
ويتقبل العزاء في منزل الفقيد يومي (الإثنين والثلاثاء) في حي الواحة بجدة.
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله حمد حميد البلادي، وصلي عليه أمس(الأحد) عقب صلاة العصر في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقابر بقيع الغردق بالمدينة المنورة.
ويتقبل العزاء في منزل الفقيد يومي (الإثنين والثلاثاء) في حي الواحة بجدة.
Abdullah Hamad Hamid Al-Baladi passed away and was prayed upon yesterday (Sunday) after the Asr prayer at the Prophet's Mosque, and he was buried in the Baqi' Al-Gharqad cemetery in Medina.
Condolences will be accepted at the deceased's home on (Monday and Tuesday) in the Al-Waha neighborhood in Jeddah.