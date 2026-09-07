في لحظات حبست أنفاس الشارع بالكامل، تحولت رحلة مدرسية استكشافية كانت تضج بضحكات الصغار إلى كابوس مروع هز جزيرة «فوغو» بجمهورية كابو فيردي (الرأس الأخضر)، عقب انحراف حافلة تنقل عشرات الطلاب عن طريقها وسقوطها المأساوي من أعلى منحدر صخري سحيق يصل ارتفاعه إلى 30 متراً.

المأساة التي كشفت تفاصيلها قناة RTP التلفزيونية خلفت حصيلة دامية بمقتل 25 شخصاً، بينما تحولت أروقة المستشفى الإقليمي بمدينة «ساو فيليبي» إلى ساحة طوارئ واستنفار طبي متواصل، بعد إجلائها لـ 18 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً، يرقد أربعة منهم حالياً في غرفة العناية المركزة في حالة حرجة للغاية، بين الحياة والموت.

وبحسب شهادات ومصادر محلية، كانت الحافلة في طريقها لإكمال جولة استكشافية للطلاب قبل أن تفقد توازنها فجأة وتهوي نحو الهاوية في ثوانٍ معدودة، مخلّفة مشاهد صادمة تحركت على إثرها فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من وسط الحطام، وسط حالة عارمة من الذهول والحزن التي خيمت على الأسر التي كانت تنتظر عودة أبنائها من رحلة العلم والترفيه.