انتزع يوفنتوس تعادلاً قاتلاً من ضيفه أيه سي ميلان بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت أمس (الأحد)، على ملعب «أليانز ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

سيسيه يتقدم لميلان

افتتح ألفادجو سيسيه التسجيل لميلان في الدقيقة 68، بعدما تسلّم كرة في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، ثم تلاعب بدفاع يوفنتوس وأطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك.

رأسية غاتي تُنقذ يوفنتوس

وخطف يوفنتوس التعادل في الدقيقة 90+2، عقب عرضية من الجانب الأيسر، قابلها فيدريكو غاتي برأسية قوية في المرمى.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقاً بفارق الأهداف المُسجلة عن يوفنتوس صاحب المركز الخامس.