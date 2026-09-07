تحولت رحلة تسوق عادية داخل أحد أشهر المتاجر في قلب نيويورك إلى كابوس مروع، بعدما تعرضت المذيعة الأمريكية جاكي دي أنجيليس نجمة شبكة «فوكس بيزنس»، لهجوم غادر من كلب من فصيلة «بيتبول» الشرسة أثناء تواجدها داخل فرع سلسلة «هول فودز» بمنطقة مانهاتن.

وبحسب تفاصيل الدعوى القضائية التي هزت الأوساط الإعلامية، أسفر الهجوم المفاجئ عن نهش اليد اليسرى للمذيعة البالغة من العمر 46 عاماً، مسبباً لها ندوباً وتشوهات بالغة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، وسط تأكيدات طبية بأن بعض هذه الإصابات ستلازمها مدى الحياة. وما زاد من صدمة الحادثة، فرار صاحب الكلب برفقة حيوانه المفترس مستغلاً حالة الرعب والارتباك التي سادت المتجر قبل وصول شرطة نيويورك.

هذا الاعتداء الدامي دفع الإعلامية الشهيرة لرفع دعوى قضائية ضد إدارة «هول فودز»، متهمة السلسلة بالإهمال الجسيم والفشل في تطبيق لوائحها المعلنة التي تحظر دخول الحيوانات الأليفة إلى المتاجر. وتطالب دي أنجيليس بتعويضات مالية لجبر الأضرار الجسدية والنفسية البالغة التي تحولت معها نزهة تسوق روتينية إلى تراجيديا حقيقية.