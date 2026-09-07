في بادرة وفاء، أقام مجموعة من الزملاء حفلة تكريم لمحمد حسن حدادي بمناسبة تقاعده. وتخلل الحفل كلمات وتقديم الهدايا. وقدم الحدادي شكره للجميع على هذه البادرة الجميلة.