في بادرة وفاء، أقام مجموعة من الزملاء حفلة تكريم لمحمد حسن حدادي بمناسبة تقاعده. وتخلل الحفل كلمات وتقديم الهدايا. وقدم الحدادي شكره للجميع على هذه البادرة الجميلة.
في بادرة وفاء، أقام مجموعة من الزملاء حفلة تكريم لمحمد حسن حدادي بمناسبة تقاعده. وتخلل الحفل كلمات وتقديم الهدايا. وقدم الحدادي شكره للجميع على هذه البادرة الجميلة.
In a gesture of loyalty, a group of colleagues held a tribute party for Mohammed Hassan Hadadi on the occasion of his retirement. The event included speeches and the presentation of gifts. Hadadi expressed his gratitude to everyone for this beautiful gesture.