في واقعة أربكت الأوساط الرياضية والسياسية المغربية، عاشت مدينة فاس ساعات عصيبة عقب نقل المسؤول السياسي والنجم العالمي السابق مصطفى لخصم إلى إحدى المصحات الخاصة بشكل عاجل، إثر تعرضه لحالة تسمم حاد هددت سلامته.

فوجئ المتابعون بتدهور متسارع وخطير في الحالة الصحية للخصم داخل مقر إقامته، ما استدعى تدخلاً طبياً فورياً ونقله تحت حراسة ورعاية خاصة لإنقاذ حياته وإخضاعه للفحوصات المكثفة للسيطرة على آثار التسمم.

تأتي هذه الأزمة الصحية المفاجئة في توقيت بالغ الحساسية، حيث يُعد لخصم وهو بطل عالمي سابق في الكيك بوكسينغ ورئيس جماعة إيموزار كندر، أحد أبرز الوجوه المتصدرة للمشهد الانتخابي القادم بعد تزكيته الرسمية، ما جعل نبأ دخوله المستشفى حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحط اهتمام واسع.