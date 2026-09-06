تحولت عطلة استجمام فاخرة في تايلند إلى كابوس مفجع انتهى بنهاية صادمة لرجل الأعمال والمؤثر البريطاني النيجيري الشهير إيغو أوبيريبو، المعروف بلقب «تايني». فبعد حياة عريضة رغدة استعرض خلالها مظاهر الثراء الفاحش أمام آلاف المتابعين، فارق المليونير صاحب الـ43 عامًا الحياة بطريقة مأساوية، جراء مضاعفات خطيرة لإجراء تجميلي جرى إجراؤه داخل عيادة غير معلنة في العاصمة التايلندية بانكوك.

وفي التفاصيل أن «تايني» قرر الخضوع لإجراء تجميلي ذكوري شمل حقن 40 ملليلتراً من مادة «حمض الهيالورونيك» و«الليدوكائين». وعقب انتهاء الجلسة، توجه برفقة زوجته مصممة الأزياء دانييل سيمبا إلى مقر إقامتهما في فندق ماريوت للحصول على جلسة تدليك، لكن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة.

بدأ المؤثر الشهير يشتكي من آلام حادة ومفاجئة في الصدر، قبل أن يفقد وعيه مرتين متتاليتين أمام زوجته، ليتم نقله بشكل عاجل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى «سوخومفيت». وعلى الرغم من تحذيرات الزوجة للأطباء بشأن خضوعه لحقن «الفيلر»، تدهورت حالته الصحية بسرعة قبل إجراء الفحوصات بالأشعة المقطعية.

وأظهر تشريح الجثة لاحقًا في المملكة المتحدة أن مواد الحقن تسربت بشكل كارثي إلى مجرى الدم، مما تسبب في إصابته بانسداد رئوي حاد (جلطة سدت الأوعية الدموية في الرئتين). ورغم محاولات الطاقم الطبي المضنية لإنعاشه قلبيًا لأكثر من 100 دقيقة، أُعلنت وفاته رسميًا.

واشتهر «تايني» بنمط حياة فاره للغاية، حيث كان يمتلك منازل وشققًا فاخرة في لوس أنجلوس ولندن، إلى جانب إقامته حفل زفاف أسطوري في زيمبابوي تجاوزت تكلفته 470 ألف دولار.

وفي مشهد أخير اختصر بذخ حياته، وُوري جثمان المؤثر الراحل الثرى في العاصمة البريطانية لندن داخل «تابوت ذهبي» مطلي بالكامل بالمعدن النفيس، قدرت مصادر إعلامية تكلفته بأكثر من 745 ألف دولار، وسط حضور حشد من النجوم والمشاهير، تقدمهم نجم الغناء النيجيري «دافيدو».

وأعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة تحذيرات أطباء جراحة التجميل والمسالك البولية من المخاطر الجسيمة المقترنة بحقن حمض «الهيالورونيك» في المناطق الحساسة، مشيرين إلى أن تلك العمليات، التي قد تصل تكلفة الجلسة الواحدة منها إلى 9000 دولار وتدوم نتاجاتها لشهور معدودة فقط، تحمل معها مخاطر انسداد الأوعية الدموية الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة الفورية في حال تسرب المواد إلى مجرى الدم.