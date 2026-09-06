تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة في جمهورية مصر العربية جهودها لكشف هوية رجل عُثر على جثمانه طافياً بمياه ترعة الخندق، أمام نادي التجديف بدائرة قسم شرطة دمنهور.



وتلقى مدير أمن البحيرة اللواء محمد عمارة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة رجل طافية بمياه ترعة الخندق بدائرة قسم شرطة دمنهور.



انتشال الجثمان



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان من المياه، ونقله إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام تحت تصرف جهات التحقيق.



وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لرجل في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، دون العثور على ما يشير إلى شخصيته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.



أسباب الوفاة



وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بالتحري حول الواقعة، والعمل على تحديد هوية المتوفى، كما جرى توقيع الكشف الطبي على الجثمان لتحديد أسباب ووقت الوفاة.



كما وجهت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن أوصاف الجثمان، في محاولة للتوصل إلى أسرته والتعرف على هويته.