كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية بنسبة 7% بنهاية شهر يوليو 2026، لتصل إلى أكثر من 3540 مليار ريال مقارنة بنحو 3321 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.



وبحسب النشرة، استحوذ القطاع الخاص على أكثر من 92% من إجمالي القروض، فيما شكلت قروض المؤسسات الحكومية غير المالية نحو 8%، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.



6 % ارتفاع



ووفقاً للبيانات، ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو 2026 لتصل إلى 3266.5 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره نحو 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 274 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2026، مرتفعة بنسبة قدرها أكثر من 4% عن نفس الفترة من عام 2025.