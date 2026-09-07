يستعد الفنانان بهاء سلطان ورامي جمال للقاء جمهورهما في جدة، من خلال حفل غنائي يجمعهما على خشبة مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، في أمسية مرتقبة تجمع بين الطرب والرومانسية.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، حيث تغلق أبواب المسرح أمام الجمهور في تمام الثامنة مساءً، بينما ينطلق الحفل الساعة العاشرة مساءً.

ليلة غنائية تجمع بهاء سلطان ورامي جمال

ويقدم النجمان خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياتهما التي حققت نجاحًا وانتشارًا لدى الجمهور المصري والعربي، إلى جانب عدد من الأعمال التي ارتبطت بمشوارهما الفني.

ومن المنتظر أن تجمع الأمسية بين الطابع الرومانسي والأغنية المصرية الحديثة، في لقاء فني يتيح للجمهور الاستمتاع بأشهر أعمال بهاء سلطان ورامي جمال ضمن فعاليات موسم جدة.



عودة بعد الوعكة الصحية

وجاءت مشاركة بهاء سلطان في الحفل عقب تعرضه لحادث سير في مصر خلال الأيام الماضية، أصيب على إثره بإصابات طفيفة، قبل نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.