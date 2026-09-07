أنجزت أمانة منطقة عسير 6,929 قراراً مساحياً خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الخدمات البلدية، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إجراءات إنجاز المعاملات المقدمة للمستفيدين. وأوضحت الأمانة أن عدد القرارات المساحية المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3,367 قراراً، بمتوسط إنجاز بلغ 5 أيام، فيما بلغ عدد القرارات المنجزة خلال الربع الثاني 3,562 قراراً، بمتوسط إنجاز بلغ 4 أيام.

وأكدت الأمانة مواصلة العمل على تحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات البلدية.