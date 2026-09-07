بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف بالرياض اليوم، خلال استقباله سفير جمهورية تركيا لدى المملكة الدكتور أمر الله إشلر، آفاق التعاون بين التحالف الإسلامي وتركيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التنسيق بما يعزز الجهود الجماعية الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف، ومواجهة التحديات الأمنية والفكرية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

خطوة مهمة

وأشاد الجانبان بـ«اتفاقية مكة»، وما تمثله من خطوة مهمة في دعم مسارات التعاون والتضامن، وترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية البناء على مضامينها بما يعزز الجهود المشتركة في مواجهة الإرهاب والتطرف، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.

وفي ختام الزيارة، اطّلع السفير التركي على مرافق مقر التحالف ومراكزه المتخصصة، واستمع إلى إيجاز عن آليات العمل ومنهجية إعداد البرامج والمبادرات وتنفيذها في الدول الأعضاء.

برامج ومبادرات

واستعرض المغيدي خلال اللقاء أبرز أعمال التحالف الإسلامي وبرامجه ومبادراته الإستراتيجية في مجالاته الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري، وما يقدمه من دعم للدول الأعضاء من خلال بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات المتخصصة في محاربة الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود الدولية وتكثيف الشراكات الفاعلة لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها الفكرية والمالية، والتصدي لاستغلالها المتزايد للفضاء الرقمي والتقنيات الحديثة في نشر الدعاية المتطرفة واستقطاب الأفراد وتهديد أمن المجتمعات واستقرارها.