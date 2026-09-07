حالة واسعة من الذهول والصدمة أثارها المخرج المصري خضر محمد خضر عقب خروجه عن الصمت ليكشف كواليس مسكوت عنها حول نهايات زواجه من الراحلة ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي. خضر ألمح بشكل صريح إلى وجود طرف غامض يمتلك نفوذاً وصفه بـ«القوة القهرية»، كان المسبب المباشر والوحيد في نسف زواج استمر لأكثر من 18 عاماً وقادها إلى الانفصال رغماً عنهما.

التفاصيل التي أزاح المخرج الستار عنها رسمت سيناريو درامياً قادساً، إذ أكد أنهما أُجبرا على إخلاء منزل الزوجية والعيش متفرقين لمدة أربعة أشهر كاملة في أمكنة مختلفة تحت وطأة هذا الضغط القاهر. جاء ذلك التفكك القسري في توقيت إنساني حرج، تزامن مع ضغوط صحية ونفسية شديدة وتنبيهات صارمة من أطباء في فرنسا حذروا فيها الراحلة من مخاطر إقدامها على تجربة الحمل مجدداً عقب ولادة ابنتهما الوحيدة «زين».

ورغم قسوة المشهد والانفصال الإجباري عام 2024، حافظ الثنائي على شفرة خاصة من المودة والوفاء النادر، إذ تحولت ياسمين بعد الطلاق إلى ما يشبه الشقيقة، واستمر التواصل والزيارات الأسبوعية دون انقطاع. بل وحرصت الراحلة على حضور حفل زفافه الثاني برحابة صدر، لتطوي صفحة الزواج دون أضغان، قبل أن يقرر خضر المغادرة للإقامة بجوار والدته المريضة بالسرطان.

وتأتي هذه التفاصيل الصادمة لتضاعف حالة الغموض والتساؤلات التي تحيط بالأيام الأخيرة لابنة نجلاء فتحي، والتي رحلت عن عالمنا في الـ30 من أغسطس الماضي بعد رحلة معاناة طويلة مع عيب خلقي نادر في القلب ينعت بـ«رباعية فالو»، تاركة الشارع الفني في حالة ترقب لاكتشاف هوية الشخص الذي مارس النفوذ وأجبر الأسرة على هذا الفراق.