علّق الفنان المصري رامي صبري على إعلان الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزال الفن، كاشفًا توقعاته بشأن إمكانية تراجعها عن القرار وعودتها مجددًا إلى الساحة الفنية.

رامي صبري يتوقع عودتها

وأوضح رامي صبري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن داليا مبارك من الشخصيات الحساسة التي تتأثر بالمواقف التي تمر بها، مرجحًا أن يكون قرار الاعتزال مرتبطًا بحالة ضيق أو موقف تعرضت له داخل الوسط الفني.

وقال: «داليا أكيد متضايقة، هي عندها أحاسيس، لو في حد ضايقها بالفن بتقول كده وتلاقيها بعد أسبوع بترجع تاني».

«طيبة وجميلة»

ورجّح صبري ألا يكون قرار داليا مبارك نهائيًا، متوقعًا أن تعيد النظر فيه بعد فترة، مستندًا إلى معرفته السابقة بها خلال مشاركتهما في لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس كيدز».

وطمأن جمهورها، قائلًا: «هي طيبة وجميلة، ما تقلقيش عليها».

إعلان الاعتزال

وكانت داليا مبارك أعلنت عبر حسابها على منصة «إنستغرام» اعتزالها الفن بشكل نهائي، مشيرة إلى أن آخر ظهور فني لها سيكون من خلال عمل يجمعها بابنتيها كارما ولمى قيس، ليكون ختام مشوارها الفني قبل الابتعاد عن الساحة.

ويبقى قرار داليا مبارك موضع ترقب من جمهورها، في ظل توقعات رامي صبري بإمكانية عودتها إلى الفن خلال الفترة القادمة.