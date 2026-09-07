كشفت التحقيقات الأولية في وفاة الممثل التركي سرحات كيليتش، المعروف عربياً بدور «ميخائيل كوسيس» في مسلسل «المؤسس عثمان»، عن تفاصيل جديدة بشأن حالته خلال الساعات التي سبقت العثور عليه متوفى داخل منزله في منطقة كاغيتهانة بمدينة إسطنبول، عن عمر 51 عاماً.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة كيليتش وهو يعود إلى منزله بخطوات بطيئة، ويستند إلى جدران ممر المبنى، بينما كان يرتدي قبعة ويحمل حقيبة على ظهره، في آخر ظهور موثق له قبل وفاته.

وبحسب إفادة صديقته المقربة أوزلم أمام الشرطة، فإن كيليتش كان يعاني خلال الفترة الأخيرة آلاماً شديدة نتيجة انزلاق غضروفي في الرقبة، وكان قد أبلغها بأنه لا يشعر بحالة جيدة بعد تغيبه عن موقع التصوير.

وأضافت -وفق ما نقلته تقارير صحفية محلية- أنه أخبرها بتناول عدد من الأدوية لتخفيف الألم، دون أن تتحسن حالته، مشيرة إلى أنه كان يعاني كذلك من سرطان الغدد الليمفاوية.

وباشرت الشرطة التحقيق عقب العثور على الممثل متوفى داخل منزله، فيما أظهرت المعاينة الأولية عدم وجود جروح أو آثار اعتداء أو إصابات ظاهرة على جسده.

وخلال تفتيش المنزل، أفادت تقارير بالعثور على مواد مخدرة، ما دفع السلطات إلى التعامل مع الواقعة في مرحلتها الأولى باعتبارها «وفاة مشبوهة»، دون أن يعني ذلك ثبوت شبهة جنائية أو تحديد سبب الوفاة.

ونُقل جثمان كيليتش إلى معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح والفحوص اللازمة، فيما تبقى النتائج الطبية والطب الشرعي العامل الحاسم في تحديد سبب الوفاة، بالتزامن مع استمرار التحقيق في ملابسات ساعاته الأخيرة.