نار وحطام ونجاة.. سائق يخاطر بحياته لإنقاذ منافسه  

تحوّل سباق السيارات في بطولة الصين للسيارات الرياضية إلى مشهد بطولي استثنائي، بعدما أنقذ السائق الهولندي لوك هارتوخ منافسه البريطاني أولي ميلروي من وسط النيران عقب حادث مروّع على حلبة شنغهاي الدولية. فقد اصطدمت سيارة ميلروي بقوة خلال أحد المنعطفات، قبل أن تنحرف عن المسار وتشتعل بالكامل، بينما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في لحظات أثارت الذعر بين المتابعين.

وبينما كانت النيران تحاصر السائق البريطاني داخل سيارته، اندفع هارتوخ نحو الحطام دون تردد، متخليًا عن فرصه في مواصلة السباق، وفكّ حزام الأمان وقفز من سيارته محاولًا الوصول إلى ميلروي المحاصر داخل كرة من اللهب. وأظهرت كاميرات السيارة لحظة محاولاته اليائسة لفتح باب السيارة المشتعلة، قبل أن يركض بحثًا عن طفاية حريق للسيطرة على النيران.

وبعد وصول فرق الإطفاء، تعاون هارتوخ مع طاقم الحلبة لإبعاد ميلروي عن السيارة، ليظهر السائقان لاحقًا جالسين قرب الجدار في مشهد يعكس حجم الخطر الذي نجا منه ميلروي بأعجوبة.

وفي المستشفى، نشر ميلروي صورة له موجّهًا رسالة مؤثرة إلى هارتوخ، قال فيها: «ما زلت على قيد الحياة بفضل رجل واحد فقط... لوك هارتوخ خاطر بحياته لإنقاذي بينما لم يكن هناك أي مراقبين أو فرق إطفاء لحظة الحادث».

القصة التي وُصفت بأنها «بطولة خارقة» أشعلت مواقع التواصل، واعتُبرت واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية تأثيرًا في عالم رياضة السيارات خلال السنوات الأخيرة.



