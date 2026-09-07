واصل لاعب التعاون بسام الحريجي تألقه الدفاعي مع فريقه، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين قياماً بالتدخلات الناجحة في دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب مرور خمس جولات من منافسات الموسم.



جاء الحريجي في الصدارة برصيد 18 تدخلاً ناجحاً، متفوقاً على عدد من أبرز لاعبي الدوري، ليؤكد حضوره القوي في الجانب الدفاعي ودوره في استعادة الكرة وقطع هجمات المنافسين.



ويحتل دريا إسحاق لاعب الدرعية ومحمد الدوسري لاعب الأخدود المركزين الثاني والثالث برصيد 17 تدخلاً ناجحاً لكل منهما، فيما جاء عبدالله الضويحي رابعاً بـ16 تدخلاً.



وتعكس الأرقام الحضور الدفاعي اللافت للحريجي مع التعاون، وتبرز أهميته في منظومة الفريق بعد مرور خمس جولات من الدوري.