تتجدّد الإثارة والندية بين فريقَي القادسية والأهلي، غدأ (الثلاثاء) الساعة 9:00 مساءً، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، من خلال مواجهة دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يطمح كل منهما في تحقيق الفوز، وحصد النقاط، من أجل المنافسة على الدوري في الموسم الحالي.

وتشهد المواجهة بين الفريقين تحدياً خاصّاً بين الأخوين النجمين القدساوي محمد أبو الشامات، والأهلاوي صالح أبو الشامات، فمن سينجح مع فريقه في كسب النقاط الثلاث؟

يُذكر أن الجناح صالح أبو الشامات انضم إلى صفوف النادي الأهلي في مطلع أغسطس 2025 قادماً من نادي الخليج بعقد يمتد لثلاثة مواسم، فيما يرتبط الظهير الأيسر محمد أبو الشامات بعقد مع نادي القادسية حتى 2029.