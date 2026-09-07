أطلقت قبائل محافظة الجوف اليمنية اليوم (الإثنين) أولى عملياتها لدعم الجيش اليمني في عدد من المحاور. وبحسب مصادر محلية، فإن مجاميع من قبائل الجوف من المطارح، بقيادة حمد بن فدغم، انطلقت للمشاركة في إسناد القوات المسلحة اليمنية في المعارك الدائرة بالمحافظة.



وأوضحت المصادر أن قبائل الجوف بدأت تتحرك باتجاه منطقة اليتمة لمساندة القوات المسلحة بالعملية العسكرية الواسعة ضد الحوثيين، مبينة أن التنسيق بين الجيش والقبائل قضى بأن تكون تحركاتهم بعد تلقي الإذن من القيادات العسكرية بما يضمن نجاح مهمة القبائل.



قبائل الجوف تساند الجيش



وأفادت المصادر بأن القبائل ستكون السند القوي للجيش، وهناك تنسيق على أعلى المستويات القيادية بين القبائل والجيش بعد ترتيب ذلك طوال الأسابيع الماضية.



وقال مصدر قبلي في قبائل «ذو محمد» (دهم) بالجوف لـ«عكاظ» إن القبائل أطلقت على معركتهم اسم معركة الكرامة ولن يتراجعوا حتى استعادة كامل محافظتهم ودعم الجيش في الوصول إلى صنعاء، مبيناً أن المسلحين الذين يشاركون في دعم الجيش من مختلف القبائل بما فيها قبائل صنعاء وعمران وصعدة وحجة وتعز.



وأوضح المصدر أن هناك المزيد من القبائل ستنضم للمعركة ولكن في جبهات أخرى بما فيها جبهة محافظة البيضاء ومأرب، داعياً المكونات القبلية التي لا تزال في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية إلى الانتفاضة بما يوفر إسناداً عسكرياً بشرياً للقوات المسلحة، ويسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني والقضاء على المليشيا الحوثية إلى الأبد.



تقدم في البيضاء والسلطات تحذر



بدورها، قالت القوات المسلحة اليمنية إن قواتها تخوض معارك واسعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في الجوف وسط انكسارات متتالية وتقهقر واسع في صفوفها. وفي محافظة البيضاء، أوضحت القوات المسلحة أن الجيش حرر مواقع حيد الخزان ومواقع الفليحان وصولاً إلى عزلة الناصفة وأول قراها (ذي امخشب).



وقال مدير إعلام محافظة البيضاء إن القوات المسلحة تسيطر على كافة التباب والهضاب المطلة على مديرية الزاهر وتمشط عزلة الناصفة تمهيداً للتقدم نحو ذي ناعم وسط انهيارات حوثية متسارعة.



من جانبه، دعا مدير عام شرطة محافظة البيضاء العميد الركن أحمد الحمقياني المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات والمعسكرات والحشود التابعة لمليشيا الحوثي حفاظاً على سلامتهم، كما طالب المغرر بهم في صفوف الحوثي بالعودة إلى صوابهم ونزع السلاح وملازمة منازلهم، وحذرهم من تعريض أنفسهم والمواطنين للخطر.



وأضاف: «قواتنا تتجه للدخول إلى مركز المحافظة وحريصون على تجنيب المدنيين أي مخاطر، فكل روح يمنية غالية ونحن حريصون عليهم ونطالبهم بمن فيهم المغرر بهم بالاستجابة لهذه التحذيرات قبل فوات الأوان».



الحوثي يختطف صيادين بالحديدة ويقنص مدنيين في تعز



من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إن مليشيا الحوثي اختطفت 6 صيادين من أبناء الخوخة على متن قاربين أثناء رحلة صيد في البحر الأحمر.



من جهة ثانية، أُصيب رجل وامرأة من أسرة واحدة اليوم جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على منزلهما في قرية الحناية بمديرية مقبنة، غربي تعز. ووفقاً لمصادر طبية، فإن المرأة أُصيبت بجروح بليغة أسفل الظهر، لكن الفرق الطبية للقوات المسلحة تمكنت من إسعافها والرجل ونقلهما إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج.