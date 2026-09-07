أعلنت تداول السعودية إعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية، وذلك من بداية التداول (الأحد)، بناءً على معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS).



وأضافت في بيان لها، أنه تم إعادة تصنيف عشر شركات (أربع شركات في السوق الرئيسية وست شركات في السوق الموازية)، كما يلي:



السوق الرئيسية:



1- انتقال شركة جبل عمر للتطوير (4250) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية - المستوى الأول، الخدمات الاستهلاكية - المستوى الثاني.



2- انتقال شركة طيبة للاستثمار (4090) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية - المستوى الأول، الخدمات الاستهلاكية - المستوى الثاني.



3- انتقال شركة أيان للاستثمار (2140) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية - المستوى الأول، إنتاج الأغذية - المستوى الثاني.



4- انتقال مجموعة فتيحي القابضة (4180) إلى قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية - المستوى الثاني.



نمو - السوق الموازية:



1- انتقال شركة هضاب الخليج التجارية (9631) إلى قطاع الصناعات - المستوى الأول، السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.



2- انتقال شركة آلات الصيانة (9633) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية - المستوى الأول، تجزئة وتوزيع السلع الكمالية - المستوى الثاني.



3- انتقال شركة أنماط التقنية للتجارة (9639) إلى قطاع تقنية المعلومات - المستوى الأول، التطبيقات وخدمات التقنية - المستوى الثاني.



4- انتقال شركة اللوحات الوطنية للصناعة (9645) إلى قطاع تقنية المعلومات - المستوى الأول، الأجهزة والمعدات التقنية - المستوى الثاني (قطاع جديد).



5- انتقال شركة مجموعة الأعمال المتعددة (9619) إلى قطاع السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.



6- انتقال شركة الفاخرة للخياطة الرجالية (9618) إلى قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية - المستوى الثاني.



وأضافت أن قرارها يأتي في إعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق بناءً على معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS).