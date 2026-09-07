كشفت الإحصاءات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي المصنف حسب الآجال إلى نحو 3.434 تريليون ريال بنهاية يوليو 2026، مقابل 3.216 تريليون ريال في الشهر نفسه من عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 218 مليار ريال، وبنسبة 6.8%.

وعلى أساس شهري، نما إجمالي الائتمان المصرفي بنحو 14.5 مليار ريال، أو 0.4%، مقارنة بمستواه في يونيو 2026، حين بلغ 3.419 تريليون ريال.

وارتفع الائتمان بنحو 137.6 مليار ريال منذ نهاية عام 2025، بما يعادل 4.2%، بعد أن كان قد سجل 3.296 تريليون ريال في ديسمبر الماضي.

الحصة الأكبر

واستحوذ الائتمان طويل الأجل على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية يوليو 2026، بعدما بلغ نحو 1.647 تريليون ريال، ممثلاً قرابة 48% من الإجمالي.

وسجل الائتمان طويل الأجل نمواً سنوياً بنحو 79.3 مليار ريال، وبنسبة 5.1%، مقارنة بنحو 1.568 تريليون ريال في يوليو 2025. كما ارتفع على أساس شهري بنحو 8.3 مليار ريال مقارنة بمستواه في يونيو 2026.

المرتبة الثانية

وجاء الائتمان قصير الأجل في المرتبة الثانية، مسجلاً نحو 1.313 تريليون ريال، ومستحوذاً على 38.2% من إجمالي الائتمان.

وحقق الائتمان قصير الأجل أعلى معدل نمو سنوي بين الفئات الثلاث، إذ زاد بنحو 133.3 مليار ريال، أو 11.3%، مقارنة بنحو 1.180 تريليون ريال في يوليو من العام الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفع بنحو 7.3 مليار ريال.

أما الائتمان متوسط الأجل، فبلغ نحو 473.8 مليار ريال، بما يمثل 13.8% من إجمالي الائتمان المصرفي. وسجل نمواً سنوياً محدوداً بنحو 5.5 مليار ريال، أو 1.2%، مقارنة بنحو 468.4 مليار ريال في يوليو 2025، فيما انخفض على أساس شهري بنحو 1.2 مليار ريال.

المحرك الأكبر للنمو

وتشير البيانات إلى أن الائتمان قصير الأجل كان المحرك الأكبر للنمو السنوي، إذ أسهم بنحو 61% من الزيادة المسجلة في إجمالي الائتمان بين يوليو 2025 ويوليو 2026. وجاء الائتمان طويل الأجل في المرتبة الثانية بمساهمة تقارب 36%، بينما أسهم الائتمان متوسط الأجل بنحو 3%.

وعلى مدى الأعوام الماضية، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي من 2.059 تريليون ريال في نهاية 2021 إلى 3.296 تريليون ريال في نهاية 2025، بزيادة قدرها 1.237 تريليون ريال، وبنسبة تراكمية بلغت نحو 60.1%.