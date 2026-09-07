تكريم الدكتور حميد الرجوي رئيس مجلس إدارة «نيو إيفنت للتطوير» تقديرًا لدوره في دعم التنمية العمرانية

تشارك شركة نيو إيفنت للتطوير العقاري في فعاليات معرض «سيريدو» العقاري، الذي تستضيفه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2026، بصفتها الراعي البلاتيني للمعرض، في خطوة تعكس إستراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها وتوسعاتها بالسوق السعودي.

ويقام المعرض تحت رعاية ومشاركة وزارة البلديات والإسكان السعودية والهيئة العامة للعقار، إلى جانب صندوق التنمية العقارية، وبمشاركة نخبة من المطورين والمستثمرين والقيادات الاقتصادية بالقطاع العقاري.

وشهدت فعاليات المعرض تكريم الدكتور حميد الرجوي، رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيفنت للتطوير العقاري، تقديرًا لدوره المميز وإسهاماته في دعم التنمية العمرانية، وذلك عقب مشاركته متحدثًا في إحدى الجلسات النقاشية التي أقيمت على هامش المعرض.

وقال الدكتور حميد الرجوي إن مشاركة «نيو إيفنت للتطوير» تأتي ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في السوق السعودي، وبناء تواصل مباشر ومستدام مع المستثمرين والعملاء، إلى جانب التعريف بمحفظة مشروعاتها في مصر والسعودية واستكشاف فرص جديدة للتوسع والنمو.

محفظة متنوعة من المشروعات في جدة

وتستعرض «نيو إيفنت للتطوير» خلال المعرض محفظة مشروعاتها في جدة، والتي تضم «سَكن فيو – Sakan View» و«سَكن فيو 2 – Sakan View 2» و«سَكن فيو 3 – Sakan View 3»، وتقع المشروعات الثلاثة في مخطط شمس العروس، وتتميز بمواقعها الإستراتيجية وتصميماتها العصرية.

كما تضم محفظة الشركة مشروع «إطلالة تاورز» بمخطط درب الحرمين في جدة، إلى جانب مشروع «چدّيا تاورز»، الذي يتمتع بموقع مميز وإطلالات مباشرة على أكبر حديقة مركزية وأكبر ممشى سياحي في جدة.

4 مشروعات في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفي السوق المصري، استعرضت الشركة محفظة مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم أربعة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية.

وتشمل المحفظة مشروع «ليال ريزيدنس – Layal Residence» بمنطقة R8 على مساحة 38 فدانًا، ويتميز بانخفاض الكثافة البنائية وتنوع الوحدات بين الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية، إلى جانب مشروع «قمري ريزيدنس – Qamari Residence» بمنطقة R8 على مساحة 25 فدانًا.

وفي القطاع التجاري والإداري، تضم محفظة الشركة مشروع H Mall في منطقة الداون تاون، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يتكون من دور أرضي و13 دورًا ويتمتع بموقع إستراتيجي بالقرب من عدد من المناطق الحيوية بالعاصمة، بالإضافة إلى Trave Business Complex في الداون تاون، وهو مشروع تجاري وإداري يتكون من دور أرضي و13 دورًا ويتمتع بإطلالات مباشرة على النهر الأخضر.

وأكد الدكتور حميد الرجوي أن تنوع محفظة «نيو إيفنت للتطوير» في مصر والسعودية يأتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع المدروس، مع التركيز على اختيار المواقع الإستراتيجية وجودة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم خططها للنمو خلال الفترة المقبلة.