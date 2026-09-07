ارتفع مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي المعدل موسمياً، بالتعاون مع إس آند بي غلوبال، بشكل طفيف إلى 55.4 نقطة في شهر أغسطس 2026، مقارنةً بـ 55.2 نقطة في يوليو الماضي. ويمثل هذا الإصدار النسخة الرابعة لمؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، وهو استبيان شهري جديد يشمل 200 شركة إنشاءات جرى اختيارها بعناية بما يضمن تمثيلها بدقة للهيكل الحقيقي لقطاع الإنشاءات السعودي.



توسع الأعمال



وأظهرت بيانات شهر أغسطس الماضي توسع أعمال قطاع الإنشاءات السعودي للشهر الرابع على التوالي، مدعوماً باستمرار قوة الطلب والتعافي المتواصل في حجم الطلبات الجديدة. وسجل المؤشر ثاني أعلى مستوى له منذ بدء الاستبيان في شهر يناير، وتشير أحدث قراءة إلى استمرار نمو أعمال قطاع الإنشاءات بوتيرة قوية إجمالاً، مع تسجيل جميع الفئات الفرعية الثلاث توسعاً.



الأفضل أداءً



واصل إجمالي الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات الإنشاءات السعودية ارتفاعه الحاد خلال شهر أغسطس، وكان قطاع البنية التحتية الأفضل أداءً من حيث الأعمال الجديدة، حيث سجلت وتيرة التوسع أسرع مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي. وجاء قطاع الإنشاءات السكنية بعده بفارق ضئيل، إذ تحسن حجم الطلبات الجديدة بأكبر قدر منذ بدء الاستبيان في شهر يناير الماضي.