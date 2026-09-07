تشارك شركة بان العلا للتجارة (APTC)، المملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا، في معرض الفنادق والضيافة بالرياض، حيث تستعرض علامتها التجارية «بان العلا» مع مجموعة متكاملة من مستلزمات الفنادق الفاخرة، وحلول المنتجعات الصحية المصنوعة في المملكة العربية السعودية والمطوّرة بالاعتماد على شجرة المورينغا بيريغرينا التي تُعد إحدى أبرز النباتات المحلية الأصيلة، والتي تتميز بها البيئة الطبيعية الفريدة لشبه الجزيرة العربية.

انطلاقاً من أول سلسلة توريد متكاملة كلياً من قلب الصحراء العربية، وبمنتجات مصنوعة في المملكة العربية السعودية بنسبة 100%، تجمع محفظة «بان العلا» المخصصة للفنادق والمنتجعات الصحية بين المكونات المستخلصة من مصادر طبيعية غنية، والابتكار العلمي، والاستدامة في التوريد، لتقديم حلول متطورة للعناية بالبشرة والشعر والعناية الشخصية. وقد صُممت هذه المجموعة خصيصاً لتلبية احتياجات الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الصحية التي تبحث عن تركيبات تجمع بين الكفاءة العالية، وإمكانية تتبّع مصادر المكونات، وأصالة التراث العربي العريق.

وخلال المعرض، تستعرض شركة «بان العلا» مجموعة متنوعة من المنتجات المخصصة للفنادق والمنتجعات الصحية، تشمل مستلزمات الضيافة الفاخرة للنزلاء، ومنتجات الاستحمام والعناية بالجسم والتدليك، والمصممة خصيصاً لتعزيز تجارب العافية والارتقاء بمستويات الضيافة الفاخرة. وتُطوَّر هذه المجموعة وتُصنَّع بالكامل في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، لتتيح لمشغلي الفنادق فرصة تقديم منتجات مستوحاة من تقاليد العناية العربية الأصيلة التي تجمع بين الفعالية المثبتة، والاستدامة في التوريد، والشفافية الكاملة في تتبّع مصادر المكونات ومراحل الإنتاج.

وتعكس مشاركة «بان العلا» في هذا المعرض الطلب المتنامي في قطاع الضيافة على منتجات الصحة والعافية الفاخرة المطوّرة محلياً، والتي تسهم في الارتقاء بتجارب الضيوف، بالتوازي مع دعم ممارسات التوريد المستدام، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والإقليمي.

ومن خلال نهجها المتفرّد، تتعاون «بان العلا» أيضاً مع شركائها في قطاع الضيافة لتطوير منتجات حصرية ومخصصة تعكس هوية كل فندق أو منتجع أو مركز سبا. وبدءاً من العطور المميزة ومستلزمات الضيافة الفاخرة للنزلاء، وصولاً إلى مجموعات العناية والاستجمام المصممة حسب الطلب، يجري تطوير كل منتج بدقة وعناية فائقة ليجسّد الطابع المتفرّد لكل منشأة، مع تقديم منتجات عالية الأداء مستوحاة من الإرث الزراعي الغني الذي تتميّز به العلا وتاريخها العريق.

وقال نيكولاس ليفرون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بان العلا للتجارة: «يتطلع ضيوف قطاع الضيافة الفاخرة اليوم إلى الاستمتاع بتجارب أصيلة ومميزة لا تُنسى، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهوية الوجهة التي يزورونها. ومن خلال حلولنا المخصصة للفنادق والمنتجعات الصحية، نعمل على دمج الإرث النباتي الفريد وتقاليد العناية الأصيلة في العلا ضمن تجربة الضيافة، بما يمكّن الفنادق من تقديم تجارب استجمام وضيافة فاخرة مستوحاة من البيئة المحلية، ومطوّرة وفق أسس علمية متقدمة».

وتدعو شركة «بان العلا» زوار معرض الفنادق والضيافة، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، إلى زيارة جناحها رقم (1C159) والالتقاء بفريقها للتعرّف عن قرب على كيفية إسهام منتجات «بان العلا» المصنوعة في المملكة العربية السعودية في إضفاء طابع عربي أصيل ومتفرد على تجارب الضيوف، وتقديم جيل جديد من الحلول المبتكرة في قطاعي الضيافة والاستجمام.

نبذة عن «شركة بان العُلا للتجارة APTC»

تأسست «شركة بان العُلا للتجارة» من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في عام 2021، بهدف تطوير وتسويق مكونات طبيعية مستدامة مستخلصة من شجرة البان (المورينغا بيريغرينا) المحلية. وتعتمد الشركة على نهج يتبنى دعم الابتكار والصناعة والمجتمعات المحلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتسعى الشركة إلى أن تكون المورد الرائد للمكونات التجميلية عالية القيمة، مع تمكين المجتمع المحلي، والحفاظ على الإرث الطبيعي والثقافي لمنطقة العُلا.