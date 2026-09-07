بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر الراهنة في المنطقة. وتبادل الجانبان خلال الاتصال -وفق بيان الخارجية المصرية- اليوم، التقديرات بشأن سبل استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، والاتفاق على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

تطورات القضية الفلسطينية

بحث الوزير عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية المملكة المتحدة إد ميليباند، تطورات القضية الفلسطينية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وناقش الوزيران -بحسب بيان الخارجية المصرية- اليوم، بصفة خاصة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وتصاعد عنف واعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وحذر الوزيران من خطورة تلك الممارسات الإسرائيلية وتداعياتها، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة وممارسة الضغوط اللازمة لوقفها.