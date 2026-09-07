14 جائزة ضمن فئات المنتجات والتكنولوجيا والتصنيع والاستدامة لتكريم الشركات التي تسهم في إحداث تحوّل في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة

مع دخول قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من الابتكار والتكنولوجيا والإنتاج المحلي، يسلِّط معرض «سعودي فود 2026» و«سعودي فود للتصنيع 2026» الضوء على الشركات والحلول التي تقود هذا التحول، وذلك من خلال 14 جائزة تحتفي بالابتكارات في مجالات المنتجات، والتغليف، وتقنيات التصنيع، والاستدامة، والإنتاج الذكي.

وتأتي هذه الجوائز ضمن برنامجين متكاملين، هما جوائز التميز في معرض «سعودي فود» وجوائز الابتكار في معرض «سعودي فود للتصنيع»، لتحتفي بالإنجازات التي تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من المنتجات الاستهلاكية وحلول التغليف المبتكرة، ووصولاً إلى التقنيات والعمليات والحلول المستدامة التي تُحدث تحولاً نوعياً في قطاع تصنيع الأغذية.

وتتيح جوائز التميز في معرض «سعودي فود» للعارضين الفرصة لاستعراض منتجات تتميز بالجودة والأصالة والابتكار وجاذبيتها للمستهلكين. وتشمل الجوائز هذا العام ثماني فئات، من بينها فئتان جديدتان هما أفضل منتج من الصلصات أو المنكهات أو المحفوظات وأفضل منتج جاهز للأكل. وتشمل الفئات الأخرى أفضل مشروب، وأفضل منتج ألبان، وأفضل منتج للصحة والعافية، وأفضل تغليف مبتكر، وأفضل منتج سعودي الصنع، وأفضل منتج للوجبات الخفيفة.

فيما تسلّط جوائز الابتكار في معرض «سعودي فود للتصنيع» الضوء على الشركات والحلول التي تسهم في تطوير قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات من خلال التكنولوجيا والاستدامة والابتكار التشغيلي. وتتضمن الجوائز ست فئات، من بينها الفئة الجديدة الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، إلى جانب أفضل ابتكار في المكونات، وأفضل ابتكار في المعالجة، وأفضل ابتكار في التغليف، والشركة المستدامة للعام، وأفضل ابتكار «صنع في السعودية» للعام.

ويعكس البرنامجان التكامل بين الابتكار في المنتجات وتحوّل قطاع التصنيع ضمن منظومة الأغذية في المملكة. كما توفر الجوائز للعارضين منصة لاستعراض قدراتهم، وتعزيز حضورهم ومكانتهم في القطاع، وتكريم ابتكاراتهم التي تسهم في دفع عجلة تطور قطاع الأغذية والمشروبات.

ومن المقرر الإعلان عن القوائم المختصرة للجوائز في الأسبوع الثالث من سبتمبر، على أن يخوض المتأهلون إلى المرحلة النهائية جولة تحكيم مباشرة، تمهيداً للإعلان عن الفائزين في اليوم الثاني من فعاليات المعرضين.

وتأتي هذه الجوائز ضمن فعاليات أوسع تمتد على مدار ثلاثة أيام، تستعرض منظومة الأغذية في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2026 في جدة سوبر دوم. ويجمع معرض «سعودي فود» و«سعودي فود للتصنيع» أكثر من 1000 عارض من أكثر من 95 دولة، إلى جانب أكثر من 25000 متخصص في القطاع، ضمن منصة متكاملة تربط بين إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوريدها وتجارتها والطلب عليها.