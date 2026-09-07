فيما دمرت 21 دورية تحمل تعزيزات في غربي تعز، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الإثنين) تحقق الجيش انتصارات ميدانية كبيرة على مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي الجوف والبيضاء.



وقال العقيد الركن ماجد النزيلي: "إن القوات المسلحة تحقق تقدماً وانتصارات في جبهتي الجوف والبيضاء، في إطار العمليات الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي"، داعياً عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية إلى ترك محاور التقدم ومغادرة مواقعهم، مع أسلحتهم الخفيفة، حفاظاً على أرواحهم.



بدوره، أكد المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، تدمير المقاتلات اليمنية أكثر من 21 دورية وعربة عسكرية تقل مسلحين وأسلحة للمليشيا الحوثية كانت تعزيزات للمليشيا في جبهات البرح وجبل هان في غربي تعز. وقال البحر: غارات الطيران استهدفت تجمعاً لهذه التعزيزات جوار مدرسة الروض القريبة من مفرق شرعب والربيعي وألحقت بهم خسائر كبيرة. وفي السياق ذاته، قال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إن طيران القوات المسلحة دمر 3 عربات للحوثي في الكدحة ظهر اليوم.



السيطرة على مواقع في تعز



في الوقت ذاته، سيطرت القوات المسلحة على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكدحة بمديرية مقبنة، غربي مدينة تعز، عقب مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وبحسب مصدر عسكري ميداني فإن المواجهات أسفرت عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما واصلت القوات المسلحة تقدمها لتأمين المواقع المحيطة. ويعد جبل الكورة من المواقع الجبلية الحاكمة والمطلة على أجزاء من منطقة الكدحة، ويمر عبره الطريق الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخا على الساحل الغربي.



وكان الجيش اليمني في محافظة الجوف سيطر على معسكر اللبنات الاستراتيجي والمناطق المحيطة به، عقب عملية عسكرية واسعة، وبحسب مصادر عسكرية فإن اللبنات يعد من أبرز المواقع العسكرية في المحافظة ويعطي الجيش أفضلية ميدانية مهمة، بالنظر إلى موقعه المشرف على طرق تربط الجوف بصنعاء وصعدة، كما يفتح السيطرة عليه المجال أمام التقدم باتجاه مدينة الحزم، مركز المحافظة، ومحاور أخرى شرقاً. وأكدت مصادر عسكرية مقتل عدد من الحوثيين بينهم قيادات أبرزهم عادل مداعس "أبو صقر"، قائد لواء الاحتياط في المنطقة العسكرية السادسة الحوثية بمحافظة الجوف. وكانت مليشيا الحوثي تستخدم المعسكر لتخزين الأسلحة والذخائر وتدريب عناصرها، إضافة إلى جعله نقطة انطلاق لعملياتها في الجوف ومأرب.



وفي البيضاء، أطلقت القوات الحكومية عملية برية واسعة بالتزامن مع سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمعات حوثية، وبحسب مصادر ميدانية فإن الطيران الحربي نفذ 13 غارة على مواقع وآليات وتجمعات للمليشيا، إلى جانب عشرات الضربات بواسطة الطائرات المسيّرة.



ضبط سفينة تهريب نفط



من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن مصلحة خفر السياحل اعترضت ناقلة النفط "نيريدا"، التي ترفع علم جزر القمر، في خليج عدن، عقب مغادرتها ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، واقتادتها إلى ميناء عدن للتحقيق، مبينة أن الناقلة مدرجة ضمن السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، كانت قد أفرغت شحنتها في ميناء رأس عيسى دون تنسيق مع السلطات الرسمية، قبل أن ترصدها دورية لخفر السياحل وتعترضها في خليج عدن. وذكرت وكالة خبر للأنباء في اليمن أن أفراد حراسة مسلحين على متن الناقلة أطلقوا النار باتجاه الدورية أثناء عملية الاعتراض، قبل أن تمتثل السفينة لأوامر التوقف وتسليمها للجهات المختصة في ميناء عدن، مؤكدة أن التحقيقات تشمل مسار الرحلة والحمولة ووثائق السفينة، إلى جانب ملابسات دخولها إلى ميناء رأس عيسى وحادثة إطلاق النار على الدورية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.